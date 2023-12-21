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Хи-Чан подписал новый долгосрочный контракт с «Вулверхэмптоном» официально

21 Декабря 2023 • 21:13 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
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24.12 16:00

Нападающий «Вулвелхэмптона» Хван Хи-Чан подписал новый контракт с «волками». Теперь соглашение футболиста в самом расцвете сил рассчитано до лета 2028 года, сообщает в своих соцсетях Фабрицио Романо. Инсайдер выложил подтверждающее видео с самим южнокорейским игроком.

Сделку между сторонами также подтверждает и официальная пресс-служба клуба в социальных сетях.

Хи-Чану 27 лет. Помимо «волков» он выступает за сборную Южной Кореи, за которую в 57 матчах оформил 11 забитых голов.

В этом сезоне у корейца на клубном уровне неплохая статистика – в 18 матчах он оформил девять голов и отдал два ассиста.

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