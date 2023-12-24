​Доэрти объяснил победы над топ-командами дома

Защитник «Вулверхэмптона» Мэтт Доэрти дал комментарий после победы над «Челси» в матче Премьер-лиги (2:1).

«Это изменение было очень важным, потому что мне удалось забить гол в концовке. Я делал это всю свою карьеру, оказываясь в нужном месте в нужное время, поэтому я просто сделал это.

Победы над топ-командами? Это всё атмосфера, которая создаётся на нашем стадионе. Мы хорошо играем с представителями топ-6. Мы обыграли большинство из них здесь и на выезде. У нас всё хорошо», - сказал Доэрти Sky Sports.

Обыграв «Челси», «Вулверхэмптон» догнал лондонскую команду по очкам на десятой позиции в таблице Премьер-лиги.