​Никто в АПЛ не проиграл больше матчей в 2023 году, чем «Челси»

В воскресенье «Челси» в очередной раз разочаровал своих болельщиков. Команда Маурисио Почеттино проиграла в гостях у «Вулверхэмптона» со счётом 1:2.

Специалисты из Squawka указывают на тот факт, что в 2023 году ни одна команда не проиграла больше матчей Премьер-лиги, чем «Челси». Лондонцы потерпели в этом календарном году 19 поражений в чемпионате.

Squawka также отмечает, что в уходящим году «Челси» потратил на трансферы около 1 миллиарда фунтов стерлингов.

Ближайший матч Премьер-лиги «Челси» проведёт 27 декабря – против «Кристал Пэлас» на своём поле.