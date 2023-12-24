​Почеттино высказался после поражения «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал комментарий после поражения от «Вулверхэмптона» (1:2).

«Мы очень разочарованы, потому что, как мне кажется, мы заслуживали большего. В этом соревновании вам могут нанести урон, когда вы недостаточно бесстрашны. Мы создавали моменты, поэтому так разочарованы.

Упущенные моменты? Мы много говорили об этом в начале сезона. У нас молодая команда. Есть те, кто вышел в лиге впервые, и им нужно адаптироваться.

Нам нужно забивать, если мы хотим выигрывать матчи. А если забить не получается, нужно стараться сохранять свои ворота на замке. Мы пропустили слишком много голов после угловых. Нужно двигаться дальше. Молодые команды учатся на таких играх», - сказал Почеттино Sky Sports.

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