Почеттино: «Мы ещё не знаем, нужна ли Джеймсу операция»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о состоянии правого защитника и капитана клуба Риса Джеймса. Англичанин по предварительным данным выбыл минимум до марта, но если футболисту сделают операцию, он будет вынужден пропустить более внушительный срок.

«Мы ещё не знаем, нужна ли Джеймсу операция. Сегодня понедельник, нам нужно ещё немного времени для того, чтобы принять решение. В следующие несколько дней ситуация станет яснее», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Джеймс в этом сезоне успел провести всего 8 матчей в Премьер-лиге, где отметился одной результативной передачей.