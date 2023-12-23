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Почеттино: «Если мы выиграем три следующих матча, это поможет нам подняться в таблице»

23 Декабря 2023 • 11:28 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
1 3.75 X 3.80 2 1.97
24.12 16:00

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино надеется, что его команде удастся в следующих трёх турах Премьер-лиги обыграть команды из нижней части таблицы. Напомним, сами «пенсионеры» находятся на десятом месте.

«Наша цель – это выиграть первый матч с «Вулверхэмптоном». Затем через три дня мы постараемся сделать то же самое с «Кристал Пэлас», а ещё через три дня с «Лутоном». Будет отлично, если мы выиграем все три матча. Девять очков помогут нам подняться в турнирной таблице», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, «Челси» сыграет с «Вулверхэмптоном» завтра на выезде в 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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