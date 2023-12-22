«Тоттенхэм» сохраняет интерес к Галлахеру

Конор Галлахер закрепился в основном составе команды Маурисио Почеттино, но его будущее остаётся неопределённым. Действующий контракт 23-летнего англичанина истекает через полтора года, а договорённость относительно дальнейшего сотрудничества на сегодняшний день не достигнута. Кроме того, по слухам, «Челси» готов рассмотреть трансферные предложения по хавбеку в январе.

По информации журналиста Лиэлла Томаса, за ситуацией следит «Тоттенхэм», всерьёз рассматривающий возможность приобретения игрока зимой. «Шпоры» назывались в числе претендентов на воспитанника «Челси» ещё минувшим летом.

Трансферная стоимость Конора Галлахера, по оценке Transfermarkt, составляет 42 млн евро.