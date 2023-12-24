Полузащитник «Вулверхэмптона» Марио Лемина дал комментарий после победы над «Челси» со счётом 2:1. Лемина стал автором первого гола в этом поединке.

«Это потрясающе. Поддержка, которую мы здесь получаем, фантастическая. Надеюсь, мы сможем продолжать двигаться дальше и радовать болельщиков.

Смена тактики? Тренер сказал нам изменить тактику. Это сработало очень хорошо.

Празднование гола? Я уже привык забивать, поэтому мне нужно фирменное празднование. Я хочу передать сообщение моему отцу, который находится в больнице», - сказал Лемина Sky Sports.