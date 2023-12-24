​Стерлинг пожадничал и запорол стопроцентный момент в матче «Челси»

В воскресенье в Английской премьер-лиге проходит матч между «Вулверхэмптоном» и «Челси». По ходу первого тайма при счёте 0:0 гости из Лондона имели шикарный момент для гола. Началось всё с того, что Рахим Стерлинг отобрал мяч у Жоао Гомеса, который ошибся при приёме мяча. Получилось так, что три игрока «пенсионеров» вышли на вратаря, но Стерлинг вместо напрашивающегося паса направо решил бить сам. Удар получился бездарным – просто во вратаря. Разумеется, партнёры принялись высказывать Рахиму претензии.

Следить за матчем между «Вулверхэмптоном» и «Челси» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.