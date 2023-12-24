Почеттино: «Со временем Мудрик станет очень важным игроком для «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от будущего вингера Михаила Мудрика на «Стэмфорд Бридж». В последнем матче украинец забил «Ньюкаслу» в четвертьфинале Кубка лиги и сравнял счёт на последних минутах. Затем Мудрик помог «Челси» одержать победу в серии пенальти.

«Он знает, что ему нужно прогрессировать. Михаил всё ещё молод, но он станет лучше, потому что у него есть необходимые для этого качества. Это игрок, который хорошо прогрессирует, чем мы очень довольны. Со временем Мудрик станет для «Челси» очень важным игроком. Конечно, он и сейчас является важным, в будущем значимость Михаила возрастёт, ведь у него есть огромный потенциал», – сказал Почеттино в интервью официальному сайту «Челси».