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«Челси» пока не определился с планами на Галлахера

19 Декабря 2023 • 12:58 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
24.12 16:00

Лондонский «Челси» всё ещё не решил, будет ли продавать полузащитника Конора Галлахера в январское трансферное окно. По информации от журналиста Фабрицио Романо, руководство «синих» продолжает размышлять по поводу будущего английского хавбека.

У Галлахера есть действующий контракт с «Челси», который рассчитан до лета 2025 года. В связи с этим «синие» допускают продажу Конора, если в январе за футболиста предложат хотя бы 40 миллионов евро.

Галлахер в этом сезоне является основным полузащитником «Челси». Ранее главный тренер Маурисио Почеттино заявил, что его команде нужны такие работоспособные игроки, как Конор.

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