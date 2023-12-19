«Челси» пока не определился с планами на Галлахера

Лондонский «Челси» всё ещё не решил, будет ли продавать полузащитника Конора Галлахера в январское трансферное окно. По информации от журналиста Фабрицио Романо, руководство «синих» продолжает размышлять по поводу будущего английского хавбека.

У Галлахера есть действующий контракт с «Челси», который рассчитан до лета 2025 года. В связи с этим «синие» допускают продажу Конора, если в январе за футболиста предложат хотя бы 40 миллионов евро.

Галлахер в этом сезоне является основным полузащитником «Челси». Ранее главный тренер Маурисио Почеттино заявил, что его команде нужны такие работоспособные игроки, как Конор.