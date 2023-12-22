Почеттино: «Мадуэке должен улучшить уровень игры»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино в преддверии матча 18-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» высказался об игровом времени нападающего Нони Мадуэке.

Напомним, в текущем сезоне 21-летний англичанин провёл в составе «синих» лишь восемь матчей, сумев отметиться в них одним забитым голом.

«Нони попал в ситуацию, когда на его позиции большая конкуренция. Он должен сражаться и улучшить уровень своей игры», — сказал Почеттино на пресс-конференции.

Матч «Вулверхэмптон» — «Челси» состоится в воскресенье, 24 декабря. Начало — 16:00 по московскому времени. Отметим, что на сегодняшний день «синие» занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка в 17 встречах.