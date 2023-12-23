Почеттино: «Энцо Фернандес не сыграет против «Вулверхэмптона»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино подтвердил, что не сможет рассчитывать на Энцо Фернандеса в предстоящем матче.

22-летний полузащитник был вынужденно заменён в недавнем поединке Кубка лиги против «Ньюкасла» из-за плохого самочувствия. По словам Почеттино, Фернандес страдает из-за грыжи, но уже скоро вернётся на поле.

«Энцо не сможет выйти в матче с «Вулверхэмптоном». Ему предстоит пройти лечение. Как вы уже знаете, у него грыжа, он плохо себя чувствовал. Думаю, уже скоро он вернётся в строй», –цитирует Standard рулевого «синих».

Матч «Вулверхэмптон» – «Челси» пройдёт в воскресенье. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.