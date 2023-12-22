Почеттино: «У Лавия схожая ситуация с Нкунку»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о возвращении в строй полузащитника команды Ромео Лавия.

«У Лавия схожая ситуация с Нкунку. Возможно, спустя почти шесть месяцев он станет хорошим помощником для команды. У него все хорошо, но ему нужно время», — сказал Почеттино журналисту Standard Sport Низаару Кинселле.

19-летний Лавия пополнил состав «Челси» в августе этого года, однако еще не успел дебютировать за команду из-за травмы. Ранее стало известно, что хавбек приступил к тренировкам.

24 декабря «синие» встретятся с «Вулверхэмптоном» в 18-м туре АПЛ, начало — в 16:00 по московскому времени.