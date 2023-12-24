«Челси» потерял Угочукву из-за травмы

В воскресенье «Челси» проводит гостевой матч 18-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона». На исходе часа игрового времени помощь медиков понадобилась полузащитнику «пенсионеров» Лесли Угочукву. Продолжить игру футболист не смог – вместо него на поле вышел Кристофер Нкунку.

Отметим, что замена произошла при счёте 1:0 в пользу «Вулверхэмптона» - хозяева поля открыли счёт в начале второго тайма после углового удара.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Вулверхэмптоном» и «Челси» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.