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«Челси» потерял Угочукву из-за травмы

24 Декабря 2023 • 17:23 Комментировать
Вулверхэмптон
1:0
Челси
1 3.80 X 3.80 2 1.95
2-й тайм

В воскресенье «Челси» проводит гостевой матч 18-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона». На исходе часа игрового времени помощь медиков понадобилась полузащитнику «пенсионеров» Лесли Угочукву. Продолжить игру футболист не смог – вместо него на поле вышел Кристофер Нкунку.

Отметим, что замена произошла при счёте 1:0 в пользу «Вулверхэмптона» - хозяева поля открыли счёт в начале второго тайма после углового удара.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Вулверхэмптоном» и «Челси» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЧЕЛСИ
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