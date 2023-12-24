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​«Челси» озвучил состав на матч с «волками» - в АПЛ впервые за 28 лет играют в канун Рождества

24 Декабря 2023 • 15:04 Комментировать
Вулверхэмптон
0:0
Челси
1 3.80 X 3.80 2 1.95
1-й тайм

Впервые с 1995 года в Премьер-лиге Англии пройдёт матч в канун католического Рождества – «Вулверхэмптон» сыграет против «Челси». Наставник лондонской команды Маурисио Почеттино решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Петрович, Гюсто, Дисаси, Тьяго Силва, Колвилл, Угочукву, Галлахер, Стерлинг, Палмер, Джексон, Броя.

Матч «Вулверхэмптон» - «Челси» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.  

На текущий момент «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси

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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЧЕЛСИ
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