​«Челси» озвучил состав на матч с «волками» - в АПЛ впервые за 28 лет играют в канун Рождества

Впервые с 1995 года в Премьер-лиге Англии пройдёт матч в канун католического Рождества – «Вулверхэмптон» сыграет против «Челси». Наставник лондонской команды Маурисио Почеттино решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Петрович, Гюсто, Дисаси, Тьяго Силва, Колвилл, Угочукву, Галлахер, Стерлинг, Палмер, Джексон, Броя.

Матч «Вулверхэмптон» - «Челси» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

На текущий момент «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.