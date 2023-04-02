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Первая лига

Песегов рассказал, почему «Акрон» не проигрывает в 2023 году

02 Апреля 2023 • 11:11 Комментировать
Динамо Москва
...
Акрон
04.04 19:30

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Евгений Песегов поделился секретом беспроигрышной серии тольяттинского «Акрона» в официальных матчах 2023 года.

«Мы качественно провели сборы, неплохо укомплектовали состав. Плюс победы в кубковых матчах придали нам сил», - заявил игрок порталу «РБ Спорт».

Напомним, что в последний раз в официальной встрече «Акрон» терпел поражение 13 ноября 2022 года – в матче против «Шинника» в рамках Первой лиги (0:1). В 2023 году тольяттинцы сыграли семь встреч, две из них – в Кубке России против команд из РПЛ. Сначала на стадии 1/8 финала турнира «Акрон» обыграл в основное время матча московское «Торпедо» (2:0), а в 1/4 финала в рамках Пути регионов оказался сильнее московского «Локомотива» в серии пенальти. 

4 апреля в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России команда сыграет на «ВТБ Арене» против столичного «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Песегов Акрон
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