Радимов: «Акрон» вряд ли выиграет Кубок, но показывает красивые выступления»

Бывший футболист питерского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал выступления тольяттинского клуба «Акрон», который обыграл московское «Динамо» в полуфинале Фонбет Кубка России. Это случилось после исполнения серии пенальти - тольяттинские игроки оказались хладнокровнее.

- Про «Акрон» говорили, что они на искусственном поле ловят соперника. Но команда своей игрой доказала, что может пройти далеко. Калешин построил замечательную команду, которая не только обороняется, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что и действующий обладатель Кубка России, московский «Спартак», также потерпел неудачу, уступив «Уралу».