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Калешин: Не было времени тренировать пенальти

04 Апреля 2023 • 19:31 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Акрон
2-й тайм

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Динамо».

- Что сейчас внутри вас, какие ощущения, какие эмоции?

- Перед матчем легкое волнение. Оно всегда при любом  раскладе. На Кубок или в чемпионате игра, всегда испытываешь небольшой прилив адреналина.

- Был ли у вас матч, который вы считали самым важным в вашей карьере?

- Пока нет, надеюсь, что он впереди.

- То есть, даже не этот?

- Мы за трофей не бились никогда. Самый важный матч - когда ты можешь что-то выиграть. А сегодня мы можем пройти в следующий раунд.

- Неужели он не особняком по сравнению со всей карьерой? Может быть, и тренерской даже?

- А что в нем такого особенного? Он нам ничего не дает. Нам еще до кубкового финала очень далеко. Приятно было бы выиграть и порадовать болельщиков, но ничего не поменяется.

- Раньше вы сказали, что не бьете пенальти перед кубковой игрой. Сейчас тоже не били?

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- Нет, у нас не было времени на это.

- И про болельщиков. Вот эта вся история с семью вагонами, 1300 человек сегодня на трибунах. Есть ощущения, что матч в какой-то мере будет ощущаться как домашний?

- Я надеюсь, что и динамовские болельщики придут поддержать свою команду. Публики будет гораздо больше. Я думаю, мы будем ощущать поддержку наших болельщиков.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Калешин Акрон
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