Мостовой: «Динамо» в шоковом кризисе»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался после вылета «Динамо» из Кубка России.

«Динамо» в шоковом кризисе. Вылет из Кубка — это сильный удар для них. В команде слишком много молодежи — слишком много их возвышают. Надо быть немного скромнее. Но когда у нас «Динамо» вообще что-то выигрывало?» — цитирует Мостового «Чемпионат».

4 апреля «Динамо» проиграло на своем поле «Акрону» (0:0, 1:4 – по пенальти) в полуфинале Кубка России Пути регионов и покинуло турнир.

В турнирной таблице РПЛ «бело-голубые» идут на пятой строчке, набрав 35 очков за 21 тур. В ближайшем матче «Динамо» встретится в дерби со «Спартаком», поединок пройдет 8 апреля в 19:30 по мск.