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Кубок России

Агент: Тюкавин расстроен, он мог забить «Акрону»

05 Апреля 2023 • 16:32 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Акрон
окончен после пенальти

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о переживаниях игрока после вылета команды из Кубка России. «Бело-голубые» проиграли в полуфинале Пути регионов «Акрону» (0:0, 1:4 по пенальти) и покинули турнир.

«Конечно, Костя расстроен, вчера мог забить. Моменты есть, уже хорошо. Пусть и дальше работает. У команды вчера был очередной неудачный матч, так бывает. Что-то у Йокановича не получается здесь», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В чемпионате России «Динамо» идет на пятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 35 набранных очков за 21 матч. В предстоящем туре команда Славиши Йокановича сыграет со «Спартаком», встреча пройдет 8 апреля в 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Славиша Йоканович Акрон Константин Тюкавин
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