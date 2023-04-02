Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Капитан «Акрона» Килин: «Все мысли только о «Динамо»

02 Апреля 2023 • 10:09 Комментировать
Динамо Москва
...
Акрон
04.04 19:30

Капитан тольяттинского «Акрона» Антон Килин заявил, что у его команды боевой настрой на грядущий матч полуфинала Кубка России против московского «Динамо». Игра в рамках Пути регионов, напомним, состоится 4 апреля в Москве, место действия – «ВТБ Арена».

«Волнения у нас никакого нет. Только слегка обидно, что играем мы не дома, ибо на нашем стадионе это было бы классно», - заявил футболист «РБ Спорт», добавив, что никакого волнения перед именитым соперником у команды из Самарской области нет.

Напомним, вчера «Акрон» в рамках Первой лиги уверенно обыграл в Москве «Родину» - 3:1. Победа над прямым конкурентом подняла клуб на 11 место турнирной таблицы, теперь у «Акрона» 31 балл.

На стадии четвертьфинала Пути регионов Кубка России тольяттинцы обыграли в серии пенальти московский «Локомотив». «Акрон» является единственным представителем Первой лиги на стадии полуфинала Кубка России в обоих путях.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Килин Акрон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА АКРОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Апреля
10:09 · Кубок России
Капитан «Акрона» Килин: «Все мысли только о «Динамо»
31 Марта
14:46 · Кубок России
«Волга» подаст в суд на болельщика, который бросил банан
14:23 · Кубок России
Суд наказал фаната, бросившего банан во время матча «Волга» - «Зенит»
29 Марта
13:51 · Кубок России
Широков – о «Зените»: «У меня вопрос к русским ребятам»
12:42 · Кубок России
Объявлены судейские назначения на матчи полуфинала Кубка России
28 Марта
19:11 · Кубок России
Широков – о Кубке России: «Турнир стал хорошей альтернативой еврокубков»
22 Марта
23:38 · Кубок России
Гладилин: «Участие клубов Медиалиги в Кубке России — очень положительный эксперимент»
23:14 · Кубок России
Ринат Билялетдинов – о Кубке России: «Медиакоманды команды добавили колорита и эмоций»
18:34 · Кубок России
​Владелец «Акрона» уверен в кубковой победе над «Динамо»
20 Марта
17:14 · Россия. Премьер-лига
Мишкич: Цель «Урала» — выиграть Кубок России
18 Марта
17:46 · Кубок России
Тюкавин: «Акрон»? Думаю, что будет непростой матч»
15:26 · Кубок России
​Опубликовано расписание матчей Кубка России
10:02 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Судьи всегда помогают «Зениту»
08:17 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Краснодар» сделает всё, чтобы выиграть Кубок России»
17 Марта
19:22 · Кубок России
​Уткин: Арбитр Кукуляк и не обещал отсудить игру «Зенит» - «Динамо» по правилам
Все новости