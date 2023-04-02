Капитан «Акрона» Килин: «Все мысли только о «Динамо»

Капитан тольяттинского «Акрона» Антон Килин заявил, что у его команды боевой настрой на грядущий матч полуфинала Кубка России против московского «Динамо». Игра в рамках Пути регионов, напомним, состоится 4 апреля в Москве, место действия – «ВТБ Арена».

«Волнения у нас никакого нет. Только слегка обидно, что играем мы не дома, ибо на нашем стадионе это было бы классно», - заявил футболист «РБ Спорт», добавив, что никакого волнения перед именитым соперником у команды из Самарской области нет.

Напомним, вчера «Акрон» в рамках Первой лиги уверенно обыграл в Москве «Родину» - 3:1. Победа над прямым конкурентом подняла клуб на 11 место турнирной таблицы, теперь у «Акрона» 31 балл.

На стадии четвертьфинала Пути регионов Кубка России тольяттинцы обыграли в серии пенальти московский «Локомотив». «Акрон» является единственным представителем Первой лиги на стадии полуфинала Кубка России в обоих путях.