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Кубок России

Петрушин: После поражения от «Акрона» кресло под Йокановичем зашаталось эксклюзив

05 Апреля 2023 • 12:16 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Акрон
окончен после пенальти

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подлился мнением о поражении от «Акрона» в матче Кубка России.

- Результат матча сильно удивил?

- Конечно. Я на 99% был уверен, что «Динамо» обыграет «Акрон». Понимаю, что эта команда уже прошла сильных соперников, например, «Локомотив». Но «железнодорожники» играли на выезде, на искусственном поле. Это тоже влияет. А вчера «Динамо» играло дома, народу пришло много. Сразу, кстати, видна разница с матчами чемпионата, на которые нужен паспорт болельщика. Поэтому я был уверен, что для хозяев результат будет положительный.

- Что не понравилось в игре «Динамо»?

- Я не могу сказать, что «бело-голубые» не хотели выиграть. Игра была неплохой, но вот забить не получилось. Хотя создали массу моментов. Если бы реализовали хоть один, то забили бы много мячей.

- Что у «Динамо» с реализацией?

- Я знаю, что нельзя научить забивать. Это качество дано от природы. Оно или есть, или его нет. Моментов создали много. Один Макаров мог раз пять забивать. Причем из убойных позиций. И бил-то он правильно, но мяч проходил все время рядом с воротами.

- У Тюкавина тоже была куча моментов.

- Да. Выход один на один не реализовал, в том числе. Я заметил, что у Тюкавина лучше получается забивать, когда он выходит на замену. Это парадоксально. Видимо, когда он выходит со скамейки, то соперник уставший, а Тюкавин свежий. А так, у него есть качества, благодаря которым он может забивать.

- У вас есть объяснение, что случилось с Фоминым? За год он не забил четыре пенальти.

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- Для меня это тоже загадка. От первого удара в серии пенальти всегда зависит многое. Что-то сломалось у него. Мне непонятно, почему Лесовой пошел бить пенальти, ведь он только появился на поле, отыграл всего несколько минут. Не знаю, пенальтист ли он вообще, если считать, что его выпустили именно на серию одиннадцатиметровых. А ведь были Гладышев, Грулёв. У меня вообще возникает вопрос: рассматривало ли «Динамо» вариант с послематчевыми пенальти. Тренировали ли их перед матчем с «Акроном»? Ведь с «Зенитом» они здорово провели эту серию, а вчера безобразно. Думаю, что пенальти не тренировали. Видимо, были уверены, что в основное время разберутся с «Акроном». Понятно, что у соперника уровень мастерства ниже.

- Зашаталось ли кресло под Йокановичем после поражение от «Акрона»?

- Думаю, да. Учитывая то, что клуб делал ставку на Кубок. Об этом заявляли в прессе.

- В субботу у «Динамо» игра со «Спартаком», который тоже проиграл свой кубковый матч. Как такие результаты команды скажутся на игре в дерби?

- «Динамо» играет на выезде. Плюс у «Спартака» есть преимущество – команда продолжает участие в Кубке России. Этот регламент для меня вообще за гранью понимания. Не могу сказать, что «Спартак» будет ближе к победе в дерби.

- У «Динамо» появляется возможность быстро отмазаться за вылет из Кубка, если удастся победить.

- Конечно. Тем более, появится шанс побороться за бронзу. Думаю, что матч со «Спартаком» будет для Йокановича решающим. Если победят, то появятся шансы на медали, а если случится поражение, то будет потеряно слишком многое.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Петрушин
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