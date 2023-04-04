Спортивный директор «Динамо» Бувач оскорбил журналиста, который спросил о будущем Йокановича

Спортивный директор московского «Динамо» Желько Бувач оскорбил журналиста, который спросил о будущем главного тренера столичного клуба Славиши Йокановича после вылета из Кубка России.

«Это такой же глупый вопрос, как ты», - приводит слова Бувача «РБ Спорт».

Напомним, что сегодня, 4 апреля, столичный клуб по итогам серии 11-метровых ударов уступил тольяттинскому «Акрону».

После 21 тура Российской премьер-лиги «бело-голубые» располагаются на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков.

В субботу, 8 апреля, «Динамо» сыграет против «Спартака» на «Открытие Банк Арене».