Защитник «Динамо» Сазонов высказался о возможной отставке Йокановича

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов высказался о возможной отставке главного тренера столичного клуба Славиши Йокановича.

«Я их (разговоры об отставке) не слышал. Я бьюсь за Йокановича, за свою команду. Сегодня удача была не на нашей стороне», - приводит слова защитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сегодня, 4 апреля, столичный клуб выбыл из борьбы за Кубок России, уступив тольяттинскому «Акрону» по итогам серии 11-метровых ударов в рамках Первого этапа 1/2 финала Пути регионов.

«Динамо» после 21 тура РПЛ располагается на пятой строчке в турнирной таблице, в субботу, 8 апреля, столичный клуб сыграет против «Спартака».

