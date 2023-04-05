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Кубок России

Бышовец – о матче с «Акроном»: «Динамо» не хватило креативности в атаке»

05 Апреля 2023 • 18:31 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Акрон
окончен после пенальти

Бывший наставник московского «Динамо» Анатолий Бышовец поделился своим мнением о вылете «бело-голубых» из Кубка России.

Специалист признался, что испытывает грустные эмоции по поводу неиспользования динамовцами преимущества в индивидуальном мастерстве, которое имело место быть в матче с «Акроном» (0:0, 1:4 по пенальти).

«Одиннадцатиметровые тоже говорят о том, что к концу матча команда Калешина была ближе к победе. «Динамо» не хватило креативности в атаке к тому же. Мне кажется, что всё-таки командной игры не просматривалось», - приводит слова Бышовца «Матч ТВ».

До вылета от «Акрона» «Динамо» выбило из Кубка России «Зенит» (1:1, 5:4 по пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Анатолий Бышовец Акрон
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