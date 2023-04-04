Полузащитник «Акрона» Макаров: «Для кого-то сегодня это было чудо, для нас точно нет»

Полузащитник «Акрона» Сергей Макаров в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Динамо» (0:0, 4:1, пен.).

- Классные эмоции, победили хорошего соперника, приехало много наших болельщиков, нас поддерживали, мы их прекрасно слышали. Очень рады.

- Расскажите, какая это команда «Акрон»? Мы видели сражающихся за каждый сантиметр поля.

- «Акрон» - это молодой звонкий. Если понимаете, о чем я.

- Слышали болельщиков, отлично поддерживали. Во время пенальти какие были эмоции? Вы понимали, что они за вами. Поддержка ощущалась?

- Конечно, ощущалась, и в предыдущем матче ощущалась, плюс еще на пенальти было это давление, и соперник не справился.

- Как вообще «Динамо» можете оценить в этой игре, как сами себя чувствовали, играя против такой серьезной команды?

- Топовая команда, хорошие исполнители. Атакующий быстрый футбол.

- Дальше что ожидаете от Кубка?

- Дальше? У нас сейчас чемпионат, идем от игры к игре и готовимся к чемпионату.

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- Именно от Кубка есть какие-то эмоции, что именно дойти до финала? Пройти там Путь регионов как минимум?

- Мы понимаем, на что мы способны, как мы играем. Для кого-то сегодня это было чудо, для нас точно нет. Идем от игры к игре.