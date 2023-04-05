Смолов – об обещанном Кубке: «Болельщикам обещал, но не этому журналистику»

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов вступил в диалог с болельщиком в социальной сети.

После вылета столичного клуба из Кубка России журналист спросил форварда о том, что он обещал болельщикам «бело-голубых» после поражения в финале

прошлогоднего тура трофей в этом сезоне, на что получил резкий ответ от игрока.

Фанат спросил Смолова: «Я был в тот день на фанке (фанатской трибуне), получает обещал в том числе и мне. Что, Федь, *** (наврал), получается?».

Смолов не стал молчать и ответил: «Болельщикам обещал, но это журналистику с телефоном в руках…».

Напомним, что «Динамо» по итогам серии 11-метровых ударов уступило «Акрону».