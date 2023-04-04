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Калешин объяснил тройную замену в перерыве

04 Апреля 2023 • 22:41 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Акрон
окончен после пенальти

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин на пресс-конференции после матча с «Динамо» (0:0, 4:1, пен.) дал комментарий по заменам.

- В матче произошла интересная ситуация. К 25-й минуте, к середине первого тайма, три игрока сидели на желтых карточках. Вы наверняка готовили стартовый состав, и вам пришлось в перерыве поменять трех футболистов. У вас на самом деле такие равные замены? Риск получить красную карточку перевесил?

- Мы не думали о красной карточке. Если проанализируете наш состав, понятно, что вы не знаете досконально, но мы вышли сегодня с двумя защитниками. Номинально на своей позиции было два защитника, это Ходжаниязов и Сагуткин. Полубояринов - не защитник, а полузащитник, он просто играет на позиции левого защитника. Савичев - это тоже полузащитник, который играет на этой позиции. Но у нас не получилось то, что мы планировали и задумали, «Динамо» нам не позволило это сделать. Когда доминируешь с мячом, легче использовать игроков в таких зонах, которые не теряют мяч, полузащитников. А когда ты обороняешься, нужны навыки обороны. Поэтому мы понимали, что у нас слева проблема, потому что там полузащитник, он не может так обороняться, как защитник. Мы выпустили Пашу Шакуро, чтобы он занимался своим делом. Мы понимали, что в такой игре нам нужно много обороняться. Мы перестроились на модель игры в пять игроков в последней линии, чтобы компенсировать открывания соперника и его подачи. Думаю, что мы в принципе в большинстве случаев справлялись. Здесь был момент снизить нагрузку на нашего вратаря, на нашу оборону, чтобы меньше моментов было. Про карточки? Желтые карточки не при чем. Мы думали, как облегчить задачу команде, чтобы меньше соперник создавал, вот это была задача.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Калешин Акрон
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