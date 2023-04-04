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Кубок России

Колыванов поделился ожиданиями от матча «Динамо» - «Акрон»

04 Апреля 2023 • 18:19 Комментировать
Динамо Москва
...
Акрон
Через 0 ч. 15 мин.

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче Первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России, в котором столичный клуб примет «Акрон».

Экс-игрок отметил, что после поражения от «Сочи» «бело-голубые» сделают всё возможное, что обыграть тольяттинскую команду, однако соперник неплохо начал весеннюю часть сезона.

«Всё зависит от игроков московского клуба. В прошлом году они проиграли в финале, а в этот раз хотят взять реванш и доказать, что могут завоевать Кубок», - приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Поединок начнётся в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Колыванов Акрон
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