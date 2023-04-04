Футболисты тольяттинского «Акрона» получат по 360 тысяч рублей за победу над московским «Динамо» в рамках Первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России, об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Как отмечает источник, президент клуба Павел Морозов решил преумножить премиальные своим игрокам в шесть раз.

Напомним, что за победу над столичным «Торпедо» премиальные были увеличены в три раза, а над «Локомотивом» в четыре раза.

За выход в финал Пути регионов «Акрон» сыграет или со «Спартаком», или с проигравшим в паре «Крылья Советов / ЦСКА.