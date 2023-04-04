Дьяков уверен, что «Динамо» обыграет «Акрон»

Бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков высказался в преддверии полуфинального матча Кубка России «Динамо» - «Акрон».

«Считаю, «Динамо» победит «Акрон». Тольяттинцев тренирует Евгений Калешин, чьи команды хорошо прессингуют и гнут свою линию. Но все-таки «Акрон» — это команда Первой лиги. Думаю, «Динамо» победит с разницей в два мяча», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

Встреча между «Динамо» и «Акроном» состоится сегодня, 4 апреля. Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.