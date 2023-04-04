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Кубок России

Бышовец: «Динамо» — явный фаворит в матче с «Акроном»

04 Апреля 2023 • 17:13 Комментировать
Динамо Москва
...
Акрон
Через 1 ч. 55 мин.

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался в преддверии матча 1/2 финала Кубка России между «Динамо» и «Акроном».

«Динамо» — явный фаворит в этом матче. Уровень игроков у «бело-голубых» намного выше, чем у «Акрона». Не знаю, с каким счетом сегодня закончится игра. Но можно говорить, что, однозначно, «Динамо» добьется победы», — приводит слова Бышовца Metaratings.

Матч «Динамо» — «Акрон» пройдет сегодня, 4 апреля. Стартовый свисток арбитра запланирован на 19:30 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Анатолий Бышовец Акрон
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ДИНАМО МОСКВА АКРОН
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