Семшов считает, что «Динамо» обыграет «Акрон»

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов высказался в преддверии матча 1/2 финала Кубка России «Динамо» - «Акрон».

«В Кубке нет фаворита, в матче «Динамо» и «Акрона» все возможно. Думаю, что победит «Динамо», но как сложится игра, не знаю», — приводит слова Семшова Metaratings.

Помимо этого, специалист признался, что ему не нравится новый формат турнира, в котором команда вылетает, но может дойти до суперфинала по Пути регионов.

Встреча между «Динамо» и «Акроном» пройдет сегодня, 4 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию матча.