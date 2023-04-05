Полузащитник «Акрона» Азаров: «Было ощущение, что играем дома»

Полузащитник «Акрона» Владимир Азаров высказался о поддержке тольяттинских болельщиков, приехавших в Москву на центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина.

«Честно говоря, было ощущение, что играем дома - поддержка была на высшем уровне. Мне кажется, наши болельщики перекрикивали всех присутствующих на стадионе», - приводит слова Азарова «РБ Спорт».

Спортсмен заявил, что фактор поддержки с трибун безоговорочно сыграл одну из важнейших ролей в итоговой победе «Акрона» над «Динамо» в матче Кубка России (0:0, 4:1 по пенальти), поблагодарил зрителей и признался, что не ожидал такого уровня боления.