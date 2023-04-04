Йоканович ответил на вопрос о возможной отставке

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции после матча с «Акроном» (0:0, 1:4, пен.) ответил на вопросы о перспективе в работе и проблемах в атаке.

- При всем уважении к «Акрону», простите, но кому вы еще должны проиграть, чтобы вы поняли, что это не ваша должность?

- Вопрос не мне должен быть адресован. Я работаю главным тренером на протяжении более 15 лет и полностью всегда отдаюсь работе. Сейчас я отдаюсь в том же ресурсе. У меня нет ощущения, что мы сегодня сыграли плохо. Если говорить о прошлых матчах, которые мы провели, там у нас были определенные проблемы. Но повторюсь, этот вопрос больше к руководству клуба.

- Что происходит с результативностью? «Динамо» мало забивает. Это вопрос психологии в головах игроков, нехватка мастерства? В чем вы находите здесь ответ?

- Не секрет, что мы работаем не только над атакой, но еще и над обороной. Да, надо отметить то, что в последних проведенных встречах против «Сочи», «Краснодара», «Урала» и сегодня против «Акрона» наша атака не выглядела на должном уровне. В этом направлении нам стоит продолжить работать. Когда не складывается результат, возникают подобного рода вопросы, но мы всегда готовы к дальнейшей работе. Возможно, вы правы, что сейчас команда находится не в лучшем своем состоянии, не на лучшем своем ходу. Но в то же время нам нужно сплотить, быть сильными и продолжать упорно работать.