Форвард «Динамо» Нгамалё рассказал об атмосфере внутри команды

Форвард московского «Динамо» Муми Нгамалё после вылета из Кубка России рассказал об атмосфере внутри команды.

Нападающий отметил, что в клубе нет конфликтов, и все расстроены после поражения, а атмосфера, соответственно, очень грустная.

«Но тем не менее жизнь продолжается, и мы не должны отчаиваться. Мы как одна семья и должны быть друг за друга», - приводит слова камерунца Sport24.

Напомним, что сегодня, 4 апреля, столичный клуб по итогам серии 11-метровых ударов уступил тольяттинскому «Акрону» в рамках Первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

После 21 тура «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.