Йоканович: «Ко второму тайму мы уже ослабили хватку»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции после матча с «Акроном» (0:0, 1:4, пен.) дал комментарий по игре.

- В первую очередь надо сказать, что мы сегодня разочарованы результатом встречи, тем, что мы выбыли из Кубка. Первый тайм мы провели намного лучше, мы доминировали. Ко второму тайму мы уже ослабили хватку, но надо сказать, что у нас хорошие были удары Тюкавина, Макарова. Грулёв пробил головой. Были также моменты у Гладышева, нам этого не хватило. Соперник был более удачлив в серии пенальти, поздравляю «Акрон» с выходом в следующий этап Кубка России.

- Что вы сделали с Фоминым?

- Фомин у нас, как вы знаете, капитан команды. Сегодня он провел достойно матч. В конце я у него спросил перед серией пенальти, готов ли он к тому, чтобы подойти к мячу и пробить? Он сказал, что готов. Так или иначе, любой игрок, который подходит, он может как забить, так и промахнуться. Когда Фомин ответил, что он готов, я от него не ждал другого ответа.