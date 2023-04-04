Зарема высказалась о поражении «Спартака» от «Урала»

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова, высказалась о поражении столичной команды в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России от «Урала» (1:2).

Она отметила, что главный тренер уральского клуба Виктор Ганчаренко работает хорошо.

«Судья также хорошо отработал матч. «Спартаку» собраться и выигрывать оставшиеся матчи. Понравился Тавареш в этой игре», — заявила Салихова в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что первая игра завершилась вничью со счетом 1:1, и «Спартак», соответственно, отправился в часть Пути регионов.