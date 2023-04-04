Генич: «Кто-нибудь скажет игрокам «Динамо», что ворота 7 метров в ширину?»

Комментатор Константин Генич высказался об игре московского «Динамо» в матче Первого этапа Пути регионов Кубка России против тольяттинского «Акрона».

Столичный клуб исполнил достаточно дальних ударов в ворота соперников, но так и не смог пока отметиться забитым мячом, к тому же все эти попытки почти не попадают даже в створ.

«Кто-нибудь скажет игрокам «Динамо», что ворота 7 метров в ширину?! Почему они не могут в них попасть?)», - написал Генич в своем телеграм-канале.

Напомним, что при проигравший в матче выбывает из борьбы за титул.

«Бело-голубые» в прошлом сезоне играли в финале Кубка, где уступили «Спартаку».