Булыкин: «Теперь в «Динамо» точно задумаются о смене тренера»

Бывший футболист российской сборной Дмитрий Булыкин считает, что слухи о смене тренера в московском «Динамо» сейчас получат новый импульс после того, как сыгравшая в финале Кубка России в прошлом году команда вылетела из нынешнего розыгрыша турнира.

- Сейчас «Динамо» точно задумается над сменой тренера, вылететь из Кубка от «Акрона» — это никуда не годится. Задача на сезон не выполнена, будут думать над сменой тренера. Если будут кандидатуры — уже совсем скоро поменяют, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре чемпионата «Динамо» предстоит сыграть с другим сегодняшним неудачником Фонбет Кубка России - московским «Спартаком».