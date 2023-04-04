Силкин: «Победа «Акрона» будет смешной для болельщиков «Динамо»

Бывший защитник московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о приближающемся кубковом матче «бело-голубых», в рамках которого команде предстоит сразиться с футболистами из «Акрона».

По словам специалиста, в играх кубкового соревнования всегда довольно трудно выделить явного фаворита. Эксперт признался, что в обязательном порядке будет поддерживать свою бывшую команду и надеяться на продолжение борьбы за титул.

«Удивлюсь ли я победе «Акрона»? Это будет смешно для болельщиков «Динамо». Думаю, что должны учиться на ошибках «Локомотива», - приводит слова Силкина «Чемпионат».