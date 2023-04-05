Полузащитник «Акрона» Азаров: «Победа над «Динамо» - одно из самый счастливых событий в жизни»

Полузащитник «Акрона» Владимир Азаров прокомментировал победу над «Динамо» (0:0, 4:1 по пенальти).

«Конечно, победа над «Динамо» - одно из самый счастливых событий в жизни. Такие матчи не каждый день играешь. Из своего личного опыта могу сравнить это с победой в Кубке Армении, там тоже был очень интересный матч, серия пенальти», - приводит слова Азарова «РБ Спорт».

С лета 2019 года по лето 2021 года новосибирский футболист выступал за армянский клуб «Ноа», в составе которого в 2020 году стал победителем Кубка Армении. В финале команда Владимира Азарова обыграла клуб «Арарат-Армения» (5:5 по итогам основного и дополнительного времени, 7:6 по пенальти).