Генич – о словах Бувача и Смолова в адрес журналистов: я полностью на их стороне

Комментатор Константин Генич высказался о том, что пресс-служба московского «Динамо» извинилась за резкие слова в адрес журналистов от спортивного директора столичного клуба Желько Бувача и форварда Фёдора Смолова.

«Не поддерживаю позицию клуба и не считаю, что «Динамо» должно извиняться за тупые и провокационные «***» (подколы) журналистов. Тут я полностью на стороне Бувача и Смолова», - написал Генич в своем телеграм-канале «Коммент. Генич».

Напомним, что «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка России, уступив тольяттинскому «Акрону» по итогам серии 11-метровых ударов.