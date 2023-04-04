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Кубок России

Калешин оскорбил автора идеи Fan ID

04 Апреля 2023 • 22:34 Комментировать (1)
Динамо Москва
0:0
Акрон
окончен после пенальти

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин на пресс-конференции после матча с «Динамо» (0:0, 4:1, пен.) ответил на вопросы о победах команды и Fan ID.

- Как вам удается? Вы прошли столько стадий и пропустили только один мяч с игры.

- Как бы работает команда, команда верит в то, что в одном матче можно обыграть даже соперника, который превосходит в классе и другого уровня. Один матч - очень важно, я часто говорю на флеш-интервью, у нас было несколько стратегий того, как мы может развиваться матч. Хотелось, чтобы команда хорошо выглядела, играла хорошо в свою игру и попыталась через игру преодолеть соперника. Другой сценарий - когда  ты играешь плохо, но и сопернику не даешь играть. Сегодня третий сценарий был, когда мы не ожидали, что мы будем играть неважно, нехорошо, а соперник - хорошо. Но закончилось как закончилось, потому что это Кубок, это один матч. Так может сложиться, что команда ниже уровнем и из другой лиги, сколько было таких случаев, когда она проходит? Футбол невозможно просчитать, многие смеются. Но этот дух помогает тем, кто верит, кто старается, бежит, ковыряется, последние силы отдает. Здесь мы были сильнее «Динамо», в этом отношении, что мы отдали всё и прошли.

- Как вы относитесь к FanID?

- Выскажу свое личное время. Мы в такие плотные времена живем. Самые лучшие примеры игры в футбол, когда это тотальная игра, все атакуют и обороняются. Команды должны транслировать это на трибуны. А кому они транслируют это единение? Они, получаются, пустоте это транслируют. Они не могут черпать энергию. У меня вопрос такой к тому, кто это придумал: как он это всё обосновал? Я читал много, но кто конкретно за этим стоял? Получается, что человек, который это придумал, он за то, чтобы разъединять. Он не соединяет, а разъединяет. В такие времена вообще нельзя разъединять, нужно вообще, чтобы болельщики были рядом с командой. Все должны быть вместе в такие тяжелые времена. А получается, что футболисты отдельно, клуб отдельно, болельщики отдельно. Нужно проверить этого человека, кто придумал. Он за Россию, он за  нас или против? Решение какое-то такое дебильное. Но это мое мнение субъективное. Я не знаю, как лучше объяснить.

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Евгений Калешин Акрон
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Комментарии (1)
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Жигуль
04 Апреля 2023 в 22:39
Сказал как отрезал) Прав, надо проверить автора фан уйди на патриотизм, а лучше сразу срок впаять, чтобы дурью больше не паялся.
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Динамо Москва Динамо Москва
Акрон Акрон
0
0
1.38 5.00 8.40
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05.04.23 в 19:30
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