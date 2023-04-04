Сегодня, 4 апреля, состоялся матч Первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России, в котором «Акрон» по итогам серии 11-метровых ударов переиграл столичное «Динамо». В основное время команды не смогли распечатать ворота друг друга.

После встречи игроки тольяттинского клуба мощно праздновали свою победу под песню Юрия Шатунова «Седая ночь».

Напомним, что «Акрон» ранее выбил из борьбы столичные «Торпедо» и «Локомотив».

За выход в финал нижней сетки турнира клуб из Самарской области сыграет против «Спартака» или проигравшего в паре ЦСКА / «Крылья Советов».