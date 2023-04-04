«Динамо» огласило стартовый состав на матч против «Акрона»

Стал известен стартовый состав московского «Динамо» на матч Первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России против тольяттинского «Акрона». 18-летний сербский защитник Милан Майстрович впервые выйдет в составе столичного клуба с первых минут.

Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Майсторович, Фернандес, Сазонов, Даса, Фомин, Захарян, Гагнидзе, Нагамалё, Макаров, Тюкавин.

Запасные: Будачёв, Лещук, Лесовой, Грулёв, Лепский, Балахонов, Бессмертный, Александров, Гладышев

Поединок, который состоится на «ВТБ Арене, начнётся в 19:30 по московскому времени.