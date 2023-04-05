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Кубок России

Ходжаниязов: «Мы не подстраиваемся под соперников»

05 Апреля 2023 • 03:02 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Акрон
окончен после пенальти

Бывший футболист питерского «Зенита» Джамалдин Ходжаниязов, ныне выступающий за тольяттинский «Акрон», прокомментировал громкий успех своей команды, которая в полуфинале Пути регионов выкинула из турнира московское «Динамо» - прошлогоднего финалиста Кубка России. Он дал понять, что тольяттинская команда не подстраивается под соперника.

- Эмоции от победы положительные, обыграли команду премьер-лиги. Обыграли «Локомотив», «Динамо», играем с командами, которые попадаются. Но мы играем в свою игру, не подстраиваемся под соперников, - цитирует Ходжаниязова Sport24.

Ходжаниязов выступает за свой нынешний клуб с прошлого года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Джамалдин Ходжаниязов Акрон
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