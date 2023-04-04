Рыков – о пенальти Фомина: «К человеку не залезешь в голову, но психология сильно влияет»

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Рыков высказался о нереализованном Даниилом Фоминым послематчевом одиннадцатиметровым ударе ворота «Акрона» (0:0, 1:4 по пенальти).

«[Даниил] Фомин не реализовал послематчевый пенальти? К человеку не залезешь в голову, но психология сильно влияет», - сказал Рыков в эфире «Матч Премьер».

Зафиксированный результат позволил констатировать факт вылета столичного «Динамо» из нынешнего розыгрыша Кубка России. Вместо него борьбу за титул продолжит тольяттинский «Акрон».

Путь регионов, помимо «Акрона», также представляют московский «Спартак», «Краснодар» и «Ростов». Завтра к ним присоединится либо ЦСКА, либо «Крылья Советов».