Главный творец сенсаций в этом кубковом сезоне, «Акрон», готов выйти в финал Пути регионов по итогам очередного матча с представителем Премьер-лиги. Представители второго по силе дивизиона сразятся с «Динамо» на выезде и, кажется, сегодня имеют крайне мало шансов на успех даже при всей максимальной мотивации. Коллектив Славиши Йокановича гораздо сильнее как в целом, так и на каждой позиции. Кто в итоге победит, посмотрим в 19:30 на «Матч Премьер». Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.
Динамо - Акрон: где смотреть прямую трансляцию онлайн
|Динамо Москва
|Акрон
Через 15 ч. 49 мин.
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