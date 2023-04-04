Динамо - Акрон: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Главный творец сенсаций в этом кубковом сезоне, «Акрон», готов выйти в финал Пути регионов по итогам очередного матча с представителем Премьер-лиги. Представители второго по силе дивизиона сразятся с «Динамо» на выезде и, кажется, сегодня имеют крайне мало шансов на успех даже при всей максимальной мотивации. Коллектив Славиши Йокановича гораздо сильнее как в целом, так и на каждой позиции. Кто в итоге победит, посмотрим в 19:30 на «Матч Премьер». Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.